Анонсированы первые коммерческие очки дополненной реальности

Так, новинка от Coolpad Group, получившая название Coolpad Xview, по словам самого разработчика является первым полноценным коммерческим продуктом среди очков дополненной реальности. При этом внешне новинка напоминает обыкновенные солнцезащитные очки, которые, правда, оснащены специальным дисплеем и камерой.

По возможностям Coolpad Xview дублируют AR-приложения, уже сейчас доступные на все современные iPhone - очки умеют оценивать размеры окружающего помещения, распознавать людей и предметы. От Google Glass девайс унаследовал возможность искать необходимую информацию в интернете.

Судя по предоставленным компанией данным, Coolpad Xview Smart Wearable AR Glasses оценены в 428 долларов. Пока что устройство доступно для покупки лишь в Китае.