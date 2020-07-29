Наука и технологии
29 июля, 11:50
Анонсированы первые коммерческие очки дополненной реальности
Ждем ответа от Apple, Google и прочих крупных игроков
Анонсированы первые коммерческие очки дополненной реальности. К сожалению, пока что речь идет о разработке компании Coolpad Group, но вполне вероятно, что это звоночек перед полноценными анонсами Apple, Google и т.д.
Так, новинка от Coolpad Group, получившая название Coolpad Xview, по словам самого разработчика является первым полноценным коммерческим продуктом среди очков дополненной реальности. При этом внешне новинка напоминает обыкновенные солнцезащитные очки, которые, правда, оснащены специальным дисплеем и камерой.
По возможностям Coolpad Xview дублируют AR-приложения, уже сейчас доступные на все современные iPhone - очки умеют оценивать размеры окружающего помещения, распознавать людей и предметы. От Google Glass девайс унаследовал возможность искать необходимую информацию в интернете.
Судя по предоставленным компанией данным, Coolpad Xview Smart Wearable AR Glasses оценены в 428 долларов. Пока что устройство доступно для покупки лишь в Китае.