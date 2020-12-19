Анонсированы первые в мире "умные" часы с MicroLED экраном

Новинка оснащена 2-дюймовым MicroLED-дисплеем, который покрывает 147% цветового пространства DCI-P3. Толщина стеклянной подложки экрана составляет 0,12 мм, а его максимальная яркость достигает 1500 кд/м2. Отмечается также, что работать от одного заряда Konka Aphaea Watch способны порядка 35 дней. Одной из особенностей часов является возможность работать при температуре от -30 до 70 градусов по Цельсию.

Преимуществом MicroLED является глубокий черный цвет, быстрое время отклика, а также высокая контрастность. Помимо прочего, в отличии от OLED-экранов, MicroLED ярче и стабильнее. Есть у этих технологий и сходства. В частности, MicroLED, равно как и OLED, эксплуатирует самоизлучающую подсветку.