Анонсированы следующие фестивали игр в Steam

Так, на своей официальной странице в социальной сети Twitter дизайнер компании Valve Олден Кролл поделился информацией о том, когда именно геймерам стоит ждать фестивали игр. По его словам, компания планирует провести сразу два мероприятия в следующем году: в феврале и июне.

Напомним, что в ходе Steam Game Festivals у геймеров была возможность сыграть в ряд игр совершенно бесплатно. В то же время, независимые разработчики могли продвигать свои тайтлы.