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Анонсированы следующие фестивали игр в Steam
Компания запланировала сразу два мероприятия
В рамках 2020 года сервис цифровой дистрибуции Steam проводил ряд акций, благодаря которым пользователи были обеспечены множеством бесплатных демоверсий игр. Сейчас же были анонсированы следующие фестивали игр, которые пройдут в популярном сервисе в 2021 году.
Так, на своей официальной странице в социальной сети Twitter дизайнер компании Valve Олден Кролл поделился информацией о том, когда именно геймерам стоит ждать фестивали игр. По его словам, компания планирует провести сразу два мероприятия в следующем году: в феврале и июне.
Напомним, что в ходе Steam Game Festivals у геймеров была возможность сыграть в ряд игр совершенно бесплатно. В то же время, независимые разработчики могли продвигать свои тайтлы.