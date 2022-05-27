Anonymous слили в сеть данные российских хакеров

Пароли от почтовых адресов российских хакеров были выложены на сайте JustPaste на обозрение всем желающим. Anonymous подчеркнули, что хотят дискредитировать и разрушить Killnet. При этом русские хактивисты пока никак не отреагировали на заявления американских хакеров.

«Мы, группировка Anonymous, взломали и слили список почтовых адресов и паролей к ним всех участников пророссийской группировки Killnet, чтобы дискредитировать их и разрушить», — написали Anonymous в своём Twitter.