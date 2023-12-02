Антарктические пингвины оказались способны засыпать 10 тысяч раз в день

Первое исследование проводилось в 1980-х. Тогда специалисты отлавливали пингвинов обоих полов, помещали их в закрытое пространство и наблюдали. Тогда же была обнаружена такая особенность этих птиц, как «сонливость» или «фрагментарный сон».

Это микросон — порядка 10 тысяч эпизодов поверхностного сна протяжённостью не больше 4 секунд в течение 11 часов. Учёные выяснили это методом мониторинга электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и непрерывной видеосъёмки.

По мнению исследователей, таким образом пингвины могут и отдыхать, и не терять активности для защиты своих гнёзд, яиц и птенцов от хищников.