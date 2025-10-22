Anthropic и Google обсудят облачную сделку на десятки миллиардов долларов

Опубликовано 22 октября 2025, 15:451 мин.
Anthropic и Google обсудят облачную сделку на десятки миллиардов долларовКомпании планируют расширить сотрудничество в сфере ИИ
Anthropic ведет переговоры с Google о новом соглашении, которое предусматривает предоставление ей дополнительных облачных мощностей на сумму в десятки миллиардов долларов. По данным источников, сделка предполагает использование вычислительных ресурсов и специализированных чипов Google — TPU, созданных для ускорения обучения нейросетей.
Окончательные условия пока не утверждены, а обсуждения находятся на ранней стадии. В случае подписания договора Anthropic получит доступ к инфраструктуре Google Cloud, что позволит ускорить развитие ее моделей искусственного интеллекта. После появления информации о переговорах акции Alphabet выросли на 3,5%, тогда как бумаги Amazon, также сотрудничающей с Anthropic, снизились примерно на 2%.
Для поддержания темпов развития и исследований Anthropic активно привлекает инвестиции. В сентябре она завершила раунд финансирования на 13 миллиардов долларов, в результате которого ее оценка выросла до 183 миллиардов.