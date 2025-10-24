Anthropic обучит чат-бота Claude на миллионе чипов Google

Опубликовано 24 октября 2025, 19:491 мин.
Anthropic обучит чат-бота Claude на миллионе чипов GoogleСтоимость оборудования оценивается в десятки миллиардов долларов
Компания Anthropic сообщила, что будет использовать до одного миллиона чипов Google для обучения своих языковых моделей Claude. Стоимость оборудования оценивается в десятки миллиардов долларов. Такое решение призвано ускорить развитие генеративных технологий искусственного интеллекта (ИИ) и повысить производительность сервисов компании.
© Ferra.ru
Google, которая также является инвестором Anthropic, предоставит не только процессоры, но и дополнительные облачные сервисы через платформу Google Cloud. В рамках сделки Anthropic получит доступ к специализированным чипам Tensor Processing Unit (TPU), ранее используемым преимущественно для внутренних проектов Google.
Выбор этих процессоров компания объяснила сочетанием производительности, энергоэффективности и опыта их использования при обучении и обслуживании моделей. По данным Reuters, Anthropic планирует в следующем году как минимум удвоить, а возможно, почти утроить свой годовой доход за счет быстрого роста корпоративных клиентов.