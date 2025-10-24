Anthropic откроет офис в Южной Корее на фоне роста спроса в Азии

Опубликовано 24 октября 2025, 15:591 мин.
Anthropic откроет офис в Южной Корее на фоне роста спроса в АзииВ 2026 году
Американский стартап Anthropic, специализирующийся на разработке систем искусственного интеллекта (ИИ), сообщил о планах открыть офис в Южной Корее. Этот шаг станет частью стратегии расширения компании на азиатском рынке, где наблюдается быстрый рост числа пользователей ее продуктов.
© Anthropic
По данным компании, три из пяти крупнейших пользователей технологий Anthropic находятся в Азии — в Южной Корее, Японии и Индии. На регион приходится около 25% общего использования инструмента для программирования Claude Code, а активность пользователей в Корее за последние четыре месяца выросла в шесть раз.
Офис в Сеуле планируют открыть в начале 2026 года. Компания уже сотрудничает с южнокорейским оператором SK Telecom, который вложил в Anthropic 100 миллионов долларов.