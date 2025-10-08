Anthropic откроет первый офис в Индии в 2026 году

Опубликовано 08 октября 2025, 17:151 мин.
Anthropic откроет первый офис в Индии в 2026 годуКомпания расширяет присутствие на азиатском рынке
Стартап в области искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic, поддерживаемый Google и Amazon, планирует открыть первый офис в Индии в начале 2026 года. Компания хочет использовать растущий интерес к инструментам ИИ и потенциал индийского рынка.
© Anthropic
Индия быстро увеличивает расходы на корпоративные технологии и становится центром притяжения для международных ИИ-компаний. Страна с почти миллиардом интернет-пользователей превратилась в важный рынок для стартапов, предлагающих чатботов и ИИ-сервисы.
Anthropic отмечает, что Индия уже стала вторым по величине рынком для их чатбота Claude, конкурента ChatGPT от OpenAI, известного своими возможностями в программировании. В стране доступны как бесплатные, так и платные версии Claude, однако локальные цены пока не введены.
Офис будет открыт в Бангалоре, технологическом центре Индии, и станет вторым представительством компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе после Токио.