Anthropic откроет первый офис в Индии в 2026 году

Индия быстро увеличивает расходы на корпоративные технологии и становится центром притяжения для международных ИИ-компаний. Страна с почти миллиардом интернет-пользователей превратилась в важный рынок для стартапов, предлагающих чатботов и ИИ-сервисы.

Anthropic отмечает, что Индия уже стала вторым по величине рынком для их чатбота Claude, конкурента ChatGPT от OpenAI, известного своими возможностями в программировании. В стране доступны как бесплатные, так и платные версии Claude, однако локальные цены пока не введены.

Офис будет открыт в Бангалоре, технологическом центре Индии, и станет вторым представительством компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе после Токио.