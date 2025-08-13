Anthropic предложила ИИ Claude правительству США за $1

Предложение появилось вскоре после того, как Claude, а также ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google были внесены в список одобренных поставщиков ИИ для государственных структур США. Это означает, что эти системы могут официально использоваться в работе федеральных агентств.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи отметил, что для сохранения лидерства США в области искусственного интеллекта государственные учреждения должны иметь доступ к наиболее мощным и безопасным инструментам.