Anthropic предложила ИИ Claude правительству США за $1

Опубликовано 13 августа 2025, 19:251 мин.
Anthropic предложила ИИ Claude правительству США за $1Ход направлен на получение госконтрактов
Компания Anthropic, в которую инвестировал Amazon, объявила, что предоставит свой искусственный интеллект (ИИ) Claude правительственным учреждениям США за символическую сумму в 1 доллар. Такой шаг — часть стратегии по привлечению федеральных контрактов в условиях растущей конкуренции на рынке ИИ.
Предложение появилось вскоре после того, как Claude, а также ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google были внесены в список одобренных поставщиков ИИ для государственных структур США. Это означает, что эти системы могут официально использоваться в работе федеральных агентств.
Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи отметил, что для сохранения лидерства США в области искусственного интеллекта государственные учреждения должны иметь доступ к наиболее мощным и безопасным инструментам.