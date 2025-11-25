Anthropic представила новую модель Claude Opus 4.5

Система доступна через приложения Anthropic, API и основные облачные платформы. В обновление включены инструменты для создания долгоживущих агентов и интеграции с Excel, Chrome и десктопными приложениями. Однако модель сохраняет уязвимости к «промпт-инъекциям» — атакам, которые обходят защитные механизмы искусственного интеллекта.

Тестирование безопасности показало неоднозначные результаты: модель полностью блокировала запрещенные запросы кодирования (100%), но хуже справлялась с созданием вредоносного ПО (78% отказов) и противозаконными действиями в среде «компьютерного использования» (88% отказов).