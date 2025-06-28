Anthropic уничтожила «миллионы книг» при обучении ИИ для обхода авторского права

Anthropic судится с владельцами авторских прав на многие из уничтоженных физических книг. Однако уничтожение книг, как ни странно, было названо фактором, повлиявшим на решение суда в пользу Anthropic. Компания обучала Claude на основе оцифрованных книг.

При использовании обычные бумажные книги уничтожались: срезался корешок, вырывались страницы, нужные для сканирования и оцифровки, всё остальное «безвозвратно уничтожалось». Причём речь идёт о «миллионах» книг.

Anthropic не планирует делать полученные цифровые копии общедоступными. Это также помогло убедить суд в том, что оцифровка и извлечение данных из книг являются «достаточной трансформацией для добросовестного использования».

В материале портала Techspot, освещающего проблему, говорится, что частичная юридическая победа Anthropic позволяет компании обучать модели ИИ на книгах без уведомления издателей или авторов.