Anthropic урегулировала иск писателей о нарушении авторских прав

Опубликовано 27 августа 2025, 19:311 мин.
Anthropic урегулировала иск писателей о нарушении авторских правСтороны договорились до суда в США
Американская компания Anthropic, разрабатывающая искусственный интеллект (ИИ), урегулировала коллективный иск группы писателей из США, которые обвиняли её в нарушении авторских прав. Это первое мировое соглашение подобного масштаба в серии судебных процессов против ИИ-компаний.
© Anthropic
Иск рассматривался в федеральном суде Калифорнии. Ранее судья указывал, что Anthropic могла незаконно скачать до семи миллионов книг с пиратских ресурсов. В случае проигрыша компании грозили компенсации в миллиарды долларов.
Точные условия достигнутого соглашения не разглашаются. Адвокаты авторов заявили, что детали будут обнародованы в ближайшие недели. Суд в Сан-Франциско обязал стороны подать ходатайство о предварительном одобрении договора до 5 сентября.
Иск против Anthropic подали писатели Андреа Бартц, Чарльз Грэбер и Кирк Уоллес Джонсон в прошлом году. Они утверждали, что компания использовала пиратские книги для обучения своего чат-бота Claude без разрешения и выплат.