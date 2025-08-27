Anthropic урегулировала иск писателей о нарушении авторских прав

Иск рассматривался в федеральном суде Калифорнии. Ранее судья указывал, что Anthropic могла незаконно скачать до семи миллионов книг с пиратских ресурсов. В случае проигрыша компании грозили компенсации в миллиарды долларов.

Точные условия достигнутого соглашения не разглашаются. Адвокаты авторов заявили, что детали будут обнародованы в ближайшие недели. Суд в Сан-Франциско обязал стороны подать ходатайство о предварительном одобрении договора до 5 сентября.

Иск против Anthropic подали писатели Андреа Бартц, Чарльз Грэбер и Кирк Уоллес Джонсон в прошлом году. Они утверждали, что компания использовала пиратские книги для обучения своего чат-бота Claude без разрешения и выплат.