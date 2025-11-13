Anthropic вложит $50 млрд в строительство дата-центров в США

Ожидается, что проект создаст около 800 постоянных рабочих мест и 2,4 тысячи вакансий на этапе строительства. Дата-центры должны начать работу в течение 2026 года, что позволит усилить инфраструктуру искусственного интеллекта в стране.

Anthropic, базирующаяся в Сан-Франциско и поддерживаемая Alphabet и Amazon, была оценена в 183 миллиарда долларов. Компания, основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, обслуживает более 300 тысяч корпоративных клиентов.