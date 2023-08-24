«Анти-хакеры» нашли более 2 тысяч сайтов для хакеры аккаунтов Telegram и WhatsApp

Компания F.A.C.C.T., которая занимается кибербезопасностью, провела исследование и выяснила, что за последние семь месяцев было создано 1 893 фишинговых страниц для воровства аккаунтов в Telegram, а также 171 страница для кражи аккаунтов в WhatsApp.

Согласно отчёту F.A.C.C.T., наибольшее количество фишинговых сайтов для Telegram появилось летом, в июне и июле, а минимум был зафиксирован в январе.

Весной аналитики также начали обнаруживать фишинговые ресурсы, направленные на похищение учётных записей WhatsApp. Они выявили 171 такую страницу, и пик активности пришёлся на май и июль.

Основной метод, который применяли киберпреступники, чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей, был связан с детскими конкурсами и розыгрышами. Они отправляли пользователям сообщения с просьбой поддержать детей в рисунковых конкурсах, но ссылки в этих сообщениях вели на фишинговые страницы, где мошенники забирали учётные данные пользователей.