Антидепрессанты могут стать способом борьбы с раком

В рамках исследования специалисты сравнили клетки меланомы у мышей и иммунные клетки грызунов, которые не болеют раком. Выяснилось, что низкий уровень серотонина влечет за собой ускорение прогрессии меланомы. Кроме того, это состояние приводило и к возникновению опухоли толстой кишки животных. В то же время, после того, как мыши начали получать антидепрессанты, их иммунитет начал активно сопротивляться раковым клеткам.

Нескольким ранее мы писали об исследовании ученых из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, которые изучили 31 случай наличия злокачественной опухоли для выявления механизма формирования рака. Выяснилось, что большинство из этих случае возникли ввиду неудачного деления стволовых клеток и человек не способен повлиять на данный процесс.