Антимонопольная служба оштрафовала Google на 4 млрд рублей

Антимонопольная служба оштрафовала Google на 4 млрд рублейЭтот штраф выписали из-за неуплаты предыдущего
Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компанию Google ещё на 4 млрд рублей за просрочку по выплате предыдущего штрафа за удаление аккаунтов на YouTube
Google был оштрафован мировым судьёй за неуплату штрафа, который был ранее назначен антимонопольной службой. Теперь компания должна заплатить 4 миллиарда рублей в качестве дополнительного штрафа, сообщает Федеральная антимонопольная служба РФ.
В феврале 2022 года ФАС завершила рассмотрение дела против Google LLC и пришла к выводу, что правила блокировок аккаунтов и контента на YouTube непрозрачны, необъективны и непредсказуемы. Компания была признана виновной в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке видеохостингов. В результате ей был наложен штраф в размере около 2 миллиардов рублей.
Теперь мировой судья увеличил штраф Google в два раза за неуплату. В итоге компания должна будет заплатить более 4 миллиардов рублей в российский бюджет, как указано в сообщении ФАС.