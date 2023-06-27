Антимонопольная служба оштрафовала Google на 4 млрд рублей

Google был оштрафован мировым судьёй за неуплату штрафа, который был ранее назначен антимонопольной службой. Теперь компания должна заплатить 4 миллиарда рублей в качестве дополнительного штрафа, сообщает Федеральная антимонопольная служба РФ.

В феврале 2022 года ФАС завершила рассмотрение дела против Google LLC и пришла к выводу, что правила блокировок аккаунтов и контента на YouTube непрозрачны, необъективны и непредсказуемы. Компания была признана виновной в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке видеохостингов. В результате ей был наложен штраф в размере около 2 миллиардов рублей.

Теперь мировой судья увеличил штраф Google в два раза за неуплату. В итоге компания должна будет заплатить более 4 миллиардов рублей в российский бюджет, как указано в сообщении ФАС.