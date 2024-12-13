Антимонопольный регулятор Турции оштрафовал Google на 75 млн долларов

Опубликовано 13 декабря 2024, 21:261 мин.
Антимонопольный регулятор Турции оштрафовал Google на 75 млн долларовШтраф за нарушение в области онлайн-рекламы
Антимонопольный регулятор Турции наложил штраф на компанию Google в размере 2,61 миллиарда лир (около 75 миллионов долларов). Причиной стали обвинения в предоставлении своей платформе для продажи рекламы (SSP) несправедливых преимуществ по сравнению с конкурентами.
© Ferra.ru
В решении антимонопольной комиссии указано, что доминирование Google на рынке онлайн-рекламы нарушает законы о конкуренции. Регулятор отметил, что компания использовала свое положение на рынке для продвижения собственной SSP, что ставило в невыгодное положение другие платформы. В списке упомянутых компаний — Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Ltd. и Alphabet Inc.
Теперь Google предстоит выполнить требования турецких властей в течение шести месяцев. Компания должна обеспечить равные условия для третьих сторон, использующих платформы SSP, как для своей собственной. В противном случае Google ожидают ежедневные штрафы. Компания может обжаловать решение.