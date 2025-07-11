Антимонопольный регулятор Турции оштрафовал Google почти на $9 млн

Опубликовано 11 июля 2025, 19:161 мин.
Антимонопольный регулятор Турции оштрафовал Google почти на $9 млнКомпания нарушила условия предыдущего разбирательства
Антимонопольное ведомство Турции приняло решение оштрафовать компанию Google на сумму около 355 миллионов лир, что эквивалентно примерно 8,87 миллиона долларов. Причиной стало несоблюдение компанией ранее установленных требований.
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Как сообщили в ведомстве, в ходе анализа было выявлено, что Google применил определенные изменения в своих продуктах, которые противоречат обязательствам, взятым на себя после предыдущего антимонопольного расследования. Нарушения касаются элементов дизайна, использованных в процессе соблюдения условий, предписанных по итогам предыдущего дела.
Таким образом, действия компании были расценены как несоблюдение регуляторных требований, несмотря на формальное участие в процессе урегулирования.
Ранее Google уже подвергался расследованиям со стороны турецких властей, и текущий штраф стал продолжением борьбы регулирующих органов страны за соблюдение антимонопольного законодательства в сфере цифровых технологий.