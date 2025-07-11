Антимонопольный регулятор Турции оштрафовал Google почти на $9 млн

Как сообщили в ведомстве, в ходе анализа было выявлено, что Google применил определенные изменения в своих продуктах, которые противоречат обязательствам, взятым на себя после предыдущего антимонопольного расследования. Нарушения касаются элементов дизайна, использованных в процессе соблюдения условий, предписанных по итогам предыдущего дела.

Таким образом, действия компании были расценены как несоблюдение регуляторных требований, несмотря на формальное участие в процессе урегулирования.

Ранее Google уже подвергался расследованиям со стороны турецких властей, и текущий штраф стал продолжением борьбы регулирующих органов страны за соблюдение антимонопольного законодательства в сфере цифровых технологий.