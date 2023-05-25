«Антиплагиат» научили искать заимствования на 100 языках мира

«Антиплагиат» научили искать заимствования на 100 языках мираЖдём выхода на международный рынок?
Российские разработчики создали уникальную систему поиска плагиата, поддерживающую 100 языков мира.
Новый алгоритм «Антиплагиата» не просто проверяет текст, но и анализирует его смысловую нагрузку. Используя технологии нейроанализа и искусственного интеллекта, система может «определять и детализировать структуру документа, генерировать аннотацию и выделять библиографию, независимо от языка документа».
Отметим, что «Антиплагиат» достаточно широко используется в поиске текстовых совпадений в научных работах, литературных произведениях и документах. А теперь это можно будет сделать на любом из 100 поддерживаемых языков.
Разработчики проекта заявили о большом коммерческом потенциале своего продукта. По их словам, благодаря устранению языковых ограничений, система может быть успешно реализована на рынках таких стран, как Индия, Турция, арабские страны Ближнего Востока и страны Латинской Америки.