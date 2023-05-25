«Антиплагиат» научили искать заимствования на 100 языках мира

Новый алгоритм «Антиплагиата» не просто проверяет текст, но и анализирует его смысловую нагрузку. Используя технологии нейроанализа и искусственного интеллекта, система может «определять и детализировать структуру документа, генерировать аннотацию и выделять библиографию, независимо от языка документа».

Отметим, что «Антиплагиат» достаточно широко используется в поиске текстовых совпадений в научных работах, литературных произведениях и документах. А теперь это можно будет сделать на любом из 100 поддерживаемых языков.

Разработчики проекта заявили о большом коммерческом потенциале своего продукта. По их словам, благодаря устранению языковых ограничений, система может быть успешно реализована на рынках таких стран, как Индия, Турция, арабские страны Ближнего Востока и страны Латинской Америки.