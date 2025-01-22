Антиреклама фастфуда во время спортивных трансляций оказалась эффективной

В рамках исследования, опубликованного в журнале Health Promotion Journal of Australia, ученые изучили влияние рекламных роликов на зрителей во время матчей Австралийской футбольной лиги (AFL) и Национальной регбийной лиги (NRL). Было проанализировано 16 матчей, а также опрошено более 400 человек с разным индексом массы тела (ИМТ).

Результаты показали, что однократный просмотр рекламы фастфуда не оказывает значительного влияния на немедленное появление желания съесть что-то вредное. Зато антирекламные ролики оказались гораздо эффективнее: они заметно снижали как тягу к фастфуду, так и намерения его покупать, особенно у участников с нормальным ИМТ.

Тем не менее исследование выявило серьезный дисбаланс в количестве рекламы. Ролики фастфуд-брендов составляют 10,8% всех рекламных вставок во время спортивных трансляций, в то время как антирекламные кампании практически отсутствуют — их доля составляет всего 0,003%.

Фастфуд-компании используют огромную популярность национальных спортивных матчей, чтобы массово продвигать свои продукты. В то же время реклама здорового образа жизни практически незаметна, несмотря на доказанную эффективность, отметили ученые.