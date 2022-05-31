Антироссийские санкции помешали изучить белки коронавируса, выращенные на МКС

Сегодня в 18:07
1 мин.
Антироссийские санкции помешали изучить белки коронавируса, выращенные на МКСМатериал должны были изучить во Франции
В марте с помощью 3D-биопринтера на МКС были выращены белки коронавируса большого размера, в том числе белок RBD, который отвечает за присоединение к клеткам человека. Впоследствии материал должны были изучить в лаборатории во Франции, чтобы понять механизмы внедрения вируса в организм человека, но из-за санкций этого не произошло.
Ситуацию прокомментировал управляющий партнёр российской компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани. По его словам, сотрудничество с французской лабораторией сорвалось по понятным причинам — из-за санкций. Полученные материалы уникальны, поэтому сейчас ведутся переговоры с лабораториями в других странах. Летом продолжения эксперимента не будет.
«Пока чётких дат нет. Мы, наверное, сначала поставим другие белки, потому что по неотработанной логистике отправлять материал, который очень ценен, было бы неправильно с нашей стороны», — подчеркнул Хесуани.