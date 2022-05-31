Антироссийские санкции помешали изучить белки коронавируса, выращенные на МКС

Ситуацию прокомментировал управляющий партнёр российской компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани. По его словам, сотрудничество с французской лабораторией сорвалось по понятным причинам — из-за санкций. Полученные материалы уникальны, поэтому сейчас ведутся переговоры с лабораториями в других странах. Летом продолжения эксперимента не будет.

«Пока чётких дат нет. Мы, наверное, сначала поставим другие белки, потому что по неотработанной логистике отправлять материал, который очень ценен, было бы неправильно с нашей стороны», — подчеркнул Хесуани.