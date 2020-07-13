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Антитела к COVID-19 могут находиться в грудном молоке
Что, казалось бы, намекает на создание нового метода лечения инфекции
Ученые из Пекинского института биотехнологии обнаружили, что антитела к коронавирусной инфекции нового типа могут находиться прямо в грудном молоке матерей, которые вылечились от болезни.
Так, специалисты обнаружили, что молоко кормящей матери может иметь в составе специализированные антитела, способные сохраняться в пищеварительном тракте после обработки их желудочным соком. Ученые сошлись во мнении, что таким образом младенцы могут быть обеспечены защитой от инфицирования COVID-19.
Эксперты сообщили, что нахождение в грудном молоке антител может намекать на новый способ лечения коронавируса нового типа. Но, как отмечается, цена подобной терапии может быть неоправданно дорогой. Кроме того, не исключается и вероятность того, что в грудном молоке могут пребывать и вирусы.