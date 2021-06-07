Антитела к COVID-19 могут вызвать онемение и вегетативное состояние

В результате специалисты выяснили, что после того, как люди перенесли эту болезнь, у них может развиваться синдром Гийена-Барре. Связано это с особенностью антител к коронавирусу. При этом отличительной особенностью синдрома являются онемение конечностей (например, ступней и кистей рук), а также вегетативное состояние. Итоги исследования были опубликованы в EurekAlert!, сообщает Газета.ру.

Отметим, что подобное осложнение было зафиксировано и в России. Так, в январе 2021 года екатеринбургский телеканал «Студия — 41» рассказал об Алексее Фоминых.

Он: будучи пациентом местного центра реабилитации, столкнулся с онемением ног и рук спустя несколько месяцев после заболевания коронавирусом. При этом, как отмечают специалисты, данный тип заболевания в нашей стране встречается достаточно редко.