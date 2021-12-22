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Антитела к омикрон-штамму научились вырабатывать с помощью «Спутник V»Для этого даже не пришлось модифицировать вакцину
Как стало известно, «Спутник V» можно использовать и для выработки антител к новейшему омикрон-штамму COVID-19.
По словам разработчиков отечественной вакцины, у всех исследованных образцов ревакцинированных «Спутником V» людей появились антитела к омикрон-штамму коронавируса.
Более того, уровень нейтрализующих антител к омикрону в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных.
Ученые центра Гамалеи
Напомним, что новейшую мутацию коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили ещё 11 ноября 2021 года в Южной Африке. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября.
Несмотря на то, что омикрон-штамм относительно «молод», его уже успели признать опасным на уровне Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Источник: Lenta.ru