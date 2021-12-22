Антитела к омикрон-штамму научились вырабатывать с помощью «Спутник V»

Напомним, что новейшую мутацию коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили ещё 11 ноября 2021 года в Южной Африке. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября.

Несмотря на то, что омикрон-штамм относительно «молод», его уже успели признать опасным на уровне Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).