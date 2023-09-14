Антрополог развеял надежды на инопланетное происхождение останков

Антрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский прокомментировал находку, которая представлена как «останки инопланетян» и выставлена в зале заседаний мексиканского конгресса в Перу. По его мнению, несмотря на странную форму черепов, эти находки вряд ли имеют отношение к инопланетной жизни, их можно объяснить деформациями черепов.

Уфолог Хайме Мауссан представил эти якобы пришельцы в мексиканском конгрессе, утверждая, что они были найдены в ходе археологических раскопок в Перу и что анализ их останков указывает на их несходство с элементами земной эволюции.

Однако главный редактор научно-просветительского портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов утверждает, что эти «тела пришельцев» на самом деле изготовлены из древних останков людей и животных.