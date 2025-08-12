AOL закроет один из последних dial-up сервисов для подключения к Сети

В 1990-е годы подключение к интернету через модем и телефонную линию было для миллионов людей первым шагом в онлайн. Скорость была всего 56 кбит/с, загрузка одной картинки могла занять минуты, телефон в доме становился недоступен для звонков. Несмотря на неудобства, dial-up сыграл ключевую роль в развитии Сети.

AOL, основанная в 1983 году, с 1991 года стала простым и популярным интернет-провайдером в США. Компания прославилась агрессивной рекламой, рассылая миллионы CD-дисков с бесплатным доступом. В 1995 году у неё было 3 млн клиентов, а к 2000-му — уже 20 млн, что составляло 60% интернет-трафика США.

Со временем мир ушёл вперёд. AOL, некогда интернет-гигант, сегодня — лишь бренд в составе Yahoo. Dial-up доживает свой век в сельской местности и в отдельных технических задачах, но теперь им пользуются лишь тысячи людей.