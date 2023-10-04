Наука и технологии
10:40, 04 октября 2023
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Апелляция признала правоту ФАС по делу о штрафе для Apple в 1,1 млрд рублей

Компания обязана выплатить деньги

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что Девятый арбитражный апелляционный суд признал законность решения и предписания ведомства по делу о доминирующем положении Apple и наложении штрафа в 1,17 млрд рублей.

Согласно позиции ФАС, Apple пользовалась доминирующим положением на рынке и навязывала разработчикам приложений свою внутреннюю платёжную систему в сервисе AppStore. Теперь Apple должна выплатить штраф.

«Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание ФАС России в отношении Apple, а также штраф в размере 1,1 млрд рублей, его компания должна заплатить за злоупотребление доминирующим положением», — сказано в сообщении ФАС.

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