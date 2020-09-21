Аппарат МРТ разместили в обыкновенном рюкзаке

Исследователи из лаборатории нейромодуляции и нейровизуализации при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе сумели уменьшить аппарат МРТ до размеров вполне стандартного рюкзака весом в 4 кг, пишет научное издание Cell. Благодаря этому, специалисты смогут изучать активность мозга не только в состоянии покоя, но и во время повседневной активности, такой как ходьба, что может сильно продвинуть современную науку.

Правда, стоит отметить, что для работы нового изобретения исследователей, необходимо наличие у испытуемого специального нейронного импланта, который собирает и передает информацию о работе мозга. На сегодняшний день подобное устройство установлено примерно у 150 тыс человек.