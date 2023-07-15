Аппарат российского ученого позволит выявлять повреждения двигателей внутреннего сгорания

Главный специалист высшей школы авиационного двигателестроения Пермского национального исследовательского политехнического университета Михаил Веснин разработал и запатентовал аппарат для диагностики камеры сгорания двигателя, способный точно и достоверно оценить все внутренние повреждения.

Обычно для диагностики внутренних полостей поршневого двигателя внутреннего сгорания без его разборки используются эндоскопы, которые погружают в камеру сгорания. Однако получаемые результаты у разных специалистов могут быть далеко не одинаковыми.

Аппарат Веснина состоит из эндоскопического зонда и видеокамеры. В отличие от хаотично опускаемых традиционных эндоскопов в форме шнура, изобретение позволяет закреплять зонд и плавно опускать его по заданной схеме в камеру сгорания, что систематизирует и стандартизирует процесс.

Подсветка освещает камеру сгорания. Изображение транслируется на экран компьютера в режиме реального времени. Видеокамера направлена на боковую стенку камеры сгорания и позволяет идентифицировать заводской хон (микронарезы), царапины и видимые повреждения.

Изобретатель подчеркивает, что результаты диагностики не будут зависеть от квалификации оператора — эндоскопический зонд движется относительно камеры сгорания по одной и той же траектории.