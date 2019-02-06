Apple 10 лет уклонялась от выплаты налогов во Франции

Компания Apple заключила сделку с французским правительством. Она согласилась выплатить задолженность по налогам за десять лет.

Точная сумма задолженности не объявлена, но по оценке французских СМИ может достигать 500 миллионов евро. Французское подразделение Apple подтвердило журналистам наличие соглашения по выплате налогов, но не раскрыло подробностей.

Пресс-служба сообщила: «Французская налоговая администрация недавно завершила многолетний аудит французских счетов компании, и поправки будут отражены в наших публичных отчётах».

По словам французского издания L’Express/L’Expansion, сделка была заключена в декабре после нескольких месяцев переговоров между налоговыми органами и компанией.