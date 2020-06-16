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Apple AirPods взорвались у пользователя в ухе во время разговора
Компания-производитель уже занимается изучением данного случая
В китайской соцсети Weibo появилась достаточно странная и одновременно неприятная новость: как оказалось, беспроводные наушники Apple AirPods взорвались у пользователя прямо в ухе во время разговора по телефону.
Речь идет о 23-летнем китайце Чжэн Тане, который, в связи с происшествием, столкнулся с травмой уха: у него диагностировали разрыв кожи передней стенки правого слухового прохода, а также потерю слуха. При этом стоит отметить, что состояние пациента, спустя два дня после происшествия все же чуточку улучшилось, правда он продолжает испытывать боли в ухе.
По словам потерпевшего, у него имеется заключение из Первой дочерней больницы университета Чжэнчжоу — именно данным документом он и поделился с пользователями Weibo. В свою очередь компания Apple уже забрала свой продукт для проведения полноценной экспертизы.