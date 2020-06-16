Apple AirPods взорвались у пользователя в ухе во время разговора

Речь идет о 23-летнем китайце Чжэн Тане, который, в связи с происшествием, столкнулся с травмой уха: у него диагностировали разрыв кожи передней стенки правого слухового прохода, а также потерю слуха. При этом стоит отметить, что состояние пациента, спустя два дня после происшествия все же чуточку улучшилось, правда он продолжает испытывать боли в ухе.