Опубликовано 17 сентября 2025, 19:49
Apple, AMD и MediaTek первыми получат 2-нм чипы TSMC — массовый выпуск в 2026 году

Apple, AMD и MediaTek станут первыми клиентами нового 2-нм техпроцесса TSMC N2, массовое производство которого начнётся в 2026 году.
Согласно отчёту TrendForce, Apple получит на нём чипы A20 для iPhone, линейку M6 для Mac и процессор Vision Pro R2 для следующего поколения гарнитур.

AMD использует 2 нм для производства CCD-чиплетов серверных процессоров EPYC «Venice» на архитектуре Zen 6. Их tape-out был завершён в апреле 2025 года, а массовый выпуск стартует в 2026-м.

MediaTek также готовит свой флагманский мобильный чип Dimensity 9600 — tape-out состоялся в сентябре, релиз ожидается к концу 2026 года.

NVIDIA же может пойти другим путём: для архитектуры «Feynman» компания рассматривает более продвинутый техпроцесс TSMC A16 (≈1,6 нм) с новой системой питания через заднюю сторону кристалла.

На этом фоне особенно заметно отсутствие Intel: она делает ставку на собственные техпроцессы — 18A и в будущем 14A, которые должны составить конкуренцию TSMC в флагманском сегменте.

Источник:TechPowerUp
Автор:Булат Кармак
