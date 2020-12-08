Apple анонсировала беспроводные наушники за 63 тысячи рублей
Устройство оказалось и вправду полноразмерным, при этом оно также получило функцию активного шумоподавления. Но что более интересно, девайс также оснастили и пространственным 3D-звуком, который в теории должен вывести качество звучания на новый для компании уровень.
Apple “подсмотрела” у самой себя удобный способ управления Apple Watch через digital crown. По этой причине колесико добавили и в новых AirPods, правда здесь оно будет использоваться для регулировки громкости звука.
Наушники также оснастили фирменным чипом компании под названием Apple H1. Он имеет сразу 10 ядер, способных выполнять до 9 млрд операций в секунду.
AirPods Max способны прожить от одного заряда до 20 часов. При этом в них также имеются все “фишки”, которые уже были внедрены в прошлые модели линейки. Среди них можно отметить быстрое подключение к iOS-устройствами и управление Siri при помощи голоса.
Старт продаж новых беспроводных наушников Apple намечен уже на сегодня. Доставка устройств начнется уже с 15 декабря 2020 года. Стоимость AirPods Max в России составляет 62 990 рублей.