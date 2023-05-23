Apple анонсировала летнюю презентацию и назвала дату её проведения

21:43, 23 мая 2023
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Apple анонсировала летнюю презентацию и назвала дату её проведенияКомпания целится в начало июня
Apple объявила о деталях предстоящей конференции — WWDC 2023. Например, компания подтвердила, что она начнётся через менее чем две недели, 5 июня.
Именно на WWDC стоит ждать анонса iOS 17, iPadOS 17, новенькой macOS и, что куда интереснее, долгожданного VR/AR-шлема Apple. Это будет дебютная гарнитура компании, на которую, судя по последним данным, купертиновцы делают большие ставки.
Онлайн-доступ к трансляции мероприятия можно получить на сайте apple.com, в приложении Apple Developer, в приложении Apple TV и на YouTube.
Отметим, что ранее инсайдеры также сообщали, что яблочная корпорация может представить в рамках WWDC новенький 15-дюймовый MacBook Air. Правда затем часть из источников рассказала, что анонс состоится позже, осенью.