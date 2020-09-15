Apple анонсировала первые "недорогие" смарт-часы Apple Watch SE
Устройство работает на базе процессора Apple S5, что делает новинку в 2 раза быстрее одних из самых популярных моделей линейки, Apple Watch Series 3. Что интересно, несмотря на позиционирование часов как “более доступного” девайса, компания предлагает к покупке и версию со встроенной поддержкой eSIM.
Apple Watch SE умеет все то же, что умели и прошлые поколения “умных” часов компании, в том числе и связываться со службами спасения в случае, если пользователь неожиданно падает (например, в обморок). Также часы позволяют общаться в iMessage, принимать и отвечать на звонки и устанавливать самые новые циферблаты. Также “недорогие” Apple Watch получили самый крупный дисплей в истории линейки.
Цена новинки составляет 24 990 рублей за 40 мм версию и 27 990 рублей за 44 мм версию. Старт продаж в США намечен на пятницу, 18 сентября, в то время как о сроках появления устройства в России пока ничего неизвестно.