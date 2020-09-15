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Apple анонсировала первые "недорогие" смарт-часы Apple Watch SE

Их цена начинается от 279 долларов
С самого появления первых смарт-часов Apple, компания каждый год выпускала по одной номерной модели, которая становилась новым флагманом. Но так как цена устройства находилась на уровне 400 долларов, не каждый был готов приобрести данный девайс в свое пользование. К счастью таких любителей технологий, компания анонсировала свои первые “недорогие” смарт-часы — Apple Watch SE.

Устройство работает на базе процессора Apple S5, что делает новинку в 2 раза быстрее одних из самых популярных моделей линейки, Apple Watch Series 3. Что интересно, несмотря на позиционирование часов как “более доступного” девайса, компания предлагает к покупке и версию со встроенной поддержкой eSIM.

Apple Watch SE умеет все то же, что умели и прошлые поколения “умных” часов компании, в том числе и связываться со службами спасения в случае, если пользователь неожиданно падает (например, в обморок). Также часы позволяют общаться в iMessage, принимать и отвечать на звонки и устанавливать самые новые циферблаты. Также “недорогие” Apple Watch получили самый крупный дисплей в истории линейки.

Цена новинки составляет 24 990 рублей за 40 мм версию и 27 990 рублей за 44 мм версию. Старт продаж в США намечен на пятницу, 18 сентября, в то время как о сроках появления устройства в России пока ничего неизвестно.