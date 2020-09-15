Apple анонсировала первые "недорогие" смарт-часы Apple Watch SE

Apple Watch SE умеет все то же, что умели и прошлые поколения “умных” часов компании, в том числе и связываться со службами спасения в случае, если пользователь неожиданно падает (например, в обморок). Также часы позволяют общаться в iMessage, принимать и отвечать на звонки и устанавливать самые новые циферблаты. Также “недорогие” Apple Watch получили самый крупный дисплей в истории линейки.