Какие ещё смартфоны, ноутбуки и часы выпустит Apple до конца 2022 года

Но по данным авторитетного инсайдера из Bloomberg Марка Гурмана, в этом году компания может превзойти сама себя.

Так, начнётся всё с линейки iPhone 14, в которую войдут iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Также нас ждёт несколько новых iPad, три Apple Watches и обновлённые компьютеры Mac на базе процессора M2.

Вместе с тем фанатам бренда стоит ждать обновлённую модель наушников AirPods Pro, новый HomePod и улучшенную модель Apple TV.

Напомним, что в числе последних на сегодняшний день анонсов Apple оказался ноутбук MacBook Air. В основу девайса лёг свеженький чип Apple M2, а его дизайн притерпел значительный изменения в сравнении с предшественником.