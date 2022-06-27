Какие ещё смартфоны, ноутбуки и часы выпустит Apple до конца 2022 года

Сегодня в 05:06
1 мин.
Какие ещё смартфоны, ноутбуки и часы выпустит Apple до конца 2022 годаИ речь далеко не только о новых iPhone 14
Традиционно, осень является одним из самых плодотворных периодов Apple в году. Чего только стоит анонс целого ряда моделей нового iPhone.
Но по данным авторитетного инсайдера из Bloomberg Марка Гурмана, в этом году компания может превзойти сама себя.
Так, начнётся всё с линейки iPhone 14, в которую войдут iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Также нас ждёт несколько новых iPad, три Apple Watches и обновлённые компьютеры Mac на базе процессора M2.
Вместе с тем фанатам бренда стоит ждать обновлённую модель наушников AirPods Pro, новый HomePod и улучшенную модель Apple TV.
Напомним, что в числе последних на сегодняшний день анонсов Apple оказался ноутбук MacBook Air. В основу девайса лёг свеженький чип Apple M2, а его дизайн притерпел значительный изменения в сравнении с предшественником.