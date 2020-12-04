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Apple анонсирует ещё одно новое устройство на следующей неделе

Новые MacBook Pro 16" на базе Apple M1?
Apple уже успела провести три крупные трансляции осенью 2020 года. На них она представила новые iPad и Apple Watch, iPhone и линейку MacBook на базе ARM-процессора Apple M1. Но компании ещё есть чем нас удивить, ведь она анонсирует ещё одно новое устройство и сделает это уже на следующей неделе.

Достоянием сетевой общественности стала внутренняя переписка компании, в которой её работники обсуждали выпуск «новых товарных позиций», передаёт MacRumors со ссылкой на собственные источники. При этом в записях указывается, что изменения, в том числе и связанные с AppleCare, запланированы на 8 декабря 2020 года, т.е. следующий вторник.

Отметим, что вторник традиционно является днём анонса для большинства новых продуктов Apple. Также компания отправляла подобные служебные записки о «полной боевой готовности» и раньше, например перед презентацией iPhone 12.

Скорее всего, купертиновцы не станут проводить очередную крупную трансляцию в честь анонса. Более вероятен сценарий, при котором на официальном сайте появится пресс-релиз с представлением нового поколения какого-то продукта.