Apple анонсирует ещё одно новое устройство на следующей неделе

Достоянием сетевой общественности стала внутренняя переписка компании, в которой её работники обсуждали выпуск «новых товарных позиций», передаёт MacRumors со ссылкой на собственные источники. При этом в записях указывается, что изменения, в том числе и связанные с AppleCare, запланированы на 8 декабря 2020 года, т.е. следующий вторник.

Отметим, что вторник традиционно является днём анонса для большинства новых продуктов Apple. Также компания отправляла подобные служебные записки о «полной боевой готовности» и раньше, например перед презентацией iPhone 12.

Скорее всего, купертиновцы не станут проводить очередную крупную трансляцию в честь анонса. Более вероятен сценарий, при котором на официальном сайте появится пресс-релиз с представлением нового поколения какого-то продукта.