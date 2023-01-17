Apple анонсирует новые ноутбуки уже сегодня

Apple анонсирует новые ноутбуки уже сегодняВ крайнем случае — до конца недели
Анонимные источники рассказали, что Apple может представить обновлённые MacBook Pro 14” и 16” уже сегодня. Вместе с ними нас также может ждать и новый вариант Mac mini с более мощным процессором Apple Silicon.
Фото: Engadget
Ожидается, что основные усовершенствования будут находиться «под капотом». В связи с этим велик шанс того, что обновление пройдёт достаточно тихо, лишь в виде пресс-релиза на сайте Apple.
При этом данные инсайдеров позволяют говорить о том, что даже если анонс состоится не сегодня, то это должно случиться уже на этой неделе, до четверга.
Отметим, что изначально релиз 14- и 16-дюймовых MacBook Pro был запланирован ещё в 2022 году, но, как сообщается, был отложен из-за проблем с поставками чипов. Обновление будет включать в себе переход на совершенно новые процессоры M2 Pro и M2 Max.