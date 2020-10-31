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Apple бесплатно заменит беспроводные наушники AirPods Pro с дефектами звука
Дефектам звука подвержена некоторая часть произведенных до октября 2020 года AirPods Pro
Американская компания Apple признала, что некоторая часть произведенных до октября 2020 года AirPods Pro подвержена дефектам звука. В связи с этим производитель пообещал бесплатно заменить беспроводные наушники, которые имеют проблемы со звучанием.
Известно, что этот дефект может встретиться в одном и сразу двух наушниках в комплекте. Apple, в свою очередь, пообещала заменить лишь дефектный экземпляр. Заряжающий футляр под действие этой гарантии не попадает.
Что касается самого дефекта, проявляется он в том, что в условиях высокого уровня шума наушники могут производить статичный звук или трек. Кроме того, дефектная партия может автоматически увеличивать громкость внешнего шума, тогда как должна делать обратное. Помимо прочего отмечаются и случаи пропадание низких частот.
Российским владельцам AirPods Pro с дефектами звука стоит обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения экспертизы, по результатам которой и будет принято решение о бесплатной замене.