Apple бесплатно заменит беспроводные наушники AirPods Pro с дефектами звука

Известно, что этот дефект может встретиться в одном и сразу двух наушниках в комплекте. Apple, в свою очередь, пообещала заменить лишь дефектный экземпляр. Заряжающий футляр под действие этой гарантии не попадает.

Что касается самого дефекта, проявляется он в том, что в условиях высокого уровня шума наушники могут производить статичный звук или трек. Кроме того, дефектная партия может автоматически увеличивать громкость внешнего шума, тогда как должна делать обратное. Помимо прочего отмечаются и случаи пропадание низких частот.

Российским владельцам AirPods Pro с дефектами звука стоит обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения экспертизы, по результатам которой и будет принято решение о бесплатной замене.