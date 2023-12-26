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Наука и технологии
18:00, 26 декабря 2023
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Apple без лишнего шума выпустила собственную ИИ-модель с открытым исходным кодом

Которую можно запустить на iPhone

В октябре 2023 года Apple незаметно выпустила свою собственную модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, названную Ferret.

Эта мультимодальная большая языковая модель (LLM) была разработана совместно с исследователями из Колумбийского университета.

Несмотря на то, что изначально релиз не привлек большого внимания, теперь он вызывает все больший интерес в свете последних достижений в области ИИ.

Ferret включает в себя код и веса модели, но предназначен только для исследовательских целей, а не для коммерческого использования.

Это решение Apple вступает в резонанс с текущими тенденциями в ИИ-сообществе, где открытые исходные коды моделей, таких как Mistral и Gemini от Google, привлекают внимание.

Интерес к Ferret возрос после того, как Apple объявила о прорыве в развертывании LLM на iPhone, представив две новые исследовательские работы.

Эти достижения могут позволить запускать сложные ИИ-системы на потребительских устройствах, таких как iPhone и iPad, обеспечивая более погружающие визуальные переживания и эффективное использование языковых моделей.

Источник:VentureBeat
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Apple
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#Искусственный интеллект
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