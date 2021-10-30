Apple больше не самая дорогая компания планеты — её обогнала Microsoft

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Apple больше не самая дорогая компания планеты — её обогнала MicrosoftИнтересно, надолго ли?
Несмотря на недавнюю успешную презентацию, Apple потеряла лидирующую позицию в рейтинге самых дорогих компаний планеты. Теперь на первом месте в списке таковых разместилась Microsoft.
Произошло это 29 октября, когда в ходе торгов редмондцы обогнали купертиновцев, удерживавших пальму первенства с 2020 года.
Причиной роста цены акций Microsoft называется ряд факторов. Главным из них, сообщают специалисты, являются рекордные финансовые результаты по итогам минувшего квартала. Выручка корпорации на 22%, достигнув 45,3 млрд долларов. Из них чистой прибыли 20,5 млрд долларов, что на 48% больше, чем в прошлом году.
Напомним, что подобная смена лидеров происходит не впервые. Apple и Microsoft также менялись местами в рейтинге самых дорогих компаний в 2019 году.
Источник: Reuters