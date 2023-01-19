Apple больше не самый дорогой бренд в мире

Внезапно, в компания Apple больше не на первом месте. Производитель iPhone и MacBook уступил его другому IT-гиганту из США — компании Amazon. Именно онлайн-магазин был назван самым дорогим брендом стоимостью 299,3 млрд долларов.

Для сравнения, стоимость бренда Apple упал до 297,5 млрд долларов.

Отметим, что в рейтинг также попали три отечественных бренда. Сбер разместился на 163-й позиции, Газпром на 420-м, а Лукойл на 457-м.

Напомним, что стоимость бренда оценивается экспертами на основе анализа товарных знаков, интеллектуальной собственности, доходов от бренда, а также восприятия бренда заинтересованными сторонами.