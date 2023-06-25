Apple будет брать деньги за облегчающий AR-гарнитуру Vision Pro ремешок

Так, по данным экспертов, хотя устройство и обещает уникальные возможности, есть несколько факторов, которые могут повлиять на стоимость и удобство его использования.

Одна из особенностей Vision Pro — дизайн шлема. Как и другие продукты Apple, гарнитура будет выполнена из высококачественных материалов, таких как алюминий и стекло.

Это, конечно, придаёт устройству престижный вид, но также делает его заметно тяжелее конкурентов. Стоит, правда, отметить, что Apple попыталась исправить ситуацию — компания спроектировала верхний ремешок, который может помочь смягчить дискомфорт.

Но и тут не обошлось без сюрпризов — сообщается, что Apple не планирует делать этот ремешок комплектным. Компания будет взимать за него дополнительную плату.

А это значит, что помимо стоимости самой гарнитуры в $3500, покупатели, возможно, будут вынуждены «прочувствовать» на себе и траты на дополнительные аксессуары.