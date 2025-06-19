Apple будет использовать генеративный ИИ для проектирования чипов

Apple намерена использовать передовые инструменты для проектирования чипов, включая решения от компаний Cadence Design Systems и Synopsys. Эти производители программного обеспечения активно внедряют ИИ в свои продукты, что, по мнению Сроуджи, может значительно повысить производительность при разработке сложных компонентов.

Компания уже более десяти лет разрабатывает собственные чипы, начиная с модели A4, впервые использованной в iPhone. Сейчас Apple применяет чипы собственного производства и в других устройствах, включая компьютеры Mac и гарнитуру Vision Pro.