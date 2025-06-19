Apple будет использовать генеративный ИИ для проектирования чипов

Опубликовано 19 июня 2025, 14:091 мин.
Apple будет использовать генеративный ИИ для проектирования чиповКомпания рассчитывает ускорить разработку за счет этого
Apple рассматривает возможность применения генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для ускорения разработки собственных микрочипов. Об этом сообщил в ходе закрытого выступления старший вице-президент компании по аппаратным технологиям Джони Сроуджи.
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Apple намерена использовать передовые инструменты для проектирования чипов, включая решения от компаний Cadence Design Systems и Synopsys. Эти производители программного обеспечения активно внедряют ИИ в свои продукты, что, по мнению Сроуджи, может значительно повысить производительность при разработке сложных компонентов.
Компания уже более десяти лет разрабатывает собственные чипы, начиная с модели A4, впервые использованной в iPhone. Сейчас Apple применяет чипы собственного производства и в других устройствах, включая компьютеры Mac и гарнитуру Vision Pro.