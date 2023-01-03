Apple будет производить меньше iPhone, AirPods, Apple Watch и MacBook из-за падения спроса

Это произошло после того, как компания также сократила заказы на свои смартфоны из-за низких продаж моделей iPhone 14 начального уровня. По данным экспертов, на сегодняшний день именно iPhone, AirPods, Apple Watch и MacBook являются четырьмя наиболее важными аппаратными продуктами Apple.

И в случае, если корпорация и вправду сокращает заказы на эти линейки продуктов, это может свидетельствовать о ещё более худшей ситуации на мировом рынке потребительских товаров, чем ожидалось.