Apple будет производить меньше iPhone, AirPods, Apple Watch и MacBook из-за падения спроса

Apple будет производить меньше iPhone, AirPods, Apple Watch и MacBook из-за падения спросаКонец эпохи?
В Сети появилась информация, судя по которой Apple уведомила своих поставщиков в материковом Китае о сокращении производства компонентов для целого ряда продуктов в связи со снижением спроса. В него вошли как AirPods и Apple Watch, так и iPhone с MacBook.
Фото: Tech-Next
Это произошло после того, как компания также сократила заказы на свои смартфоны из-за низких продаж моделей iPhone 14 начального уровня. По данным экспертов, на сегодняшний день именно iPhone, AirPods, Apple Watch и MacBook являются четырьмя наиболее важными аппаратными продуктами Apple.
И в случае, если корпорация и вправду сокращает заказы на эти линейки продуктов, это может свидетельствовать о ещё более худшей ситуации на мировом рынке потребительских товаров, чем ожидалось.