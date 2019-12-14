Apple будет проверять своих сотрудников на плохую наследственность

Что интересно, процедура анализа проходит по сути внутри компании — для этого сотрудники отправляются в клинику дочернего предприятия Apple под названием AC Wellness. В итоге тест, который абсолютно каждый сотрудник может пройти бесплатно, сканирует организм на наличие генных мутаций, способных предсказать повышенный риск рака или сердечных заболеваний.

Важно отметить, что подобным образом Apple экономит своим сотрудникам порядка 300 долларов — именно столько процедура стоит сама по себе. При этом помимо тех, кто работает в купертиновской компании, данный тест могут пройти и члены их семей. И тоже бесплатно.