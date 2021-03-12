Apple будет судиться с экс-сотрудником, проработавшим в компании 11 лет

В иске заявляется, что Ланкастер тесно сотрудничал с неким журналистом до своего увольнения из Apple. Он передавал имеющуюся у него конфиденциальную информацию о разработках Apple в обмен на продвижение его будущего стартапа через СМИ, пишет The Verge.