Наука и технологии
Сегодня в 11:34
Apple будет судиться с экс-сотрудником, проработавшим в компании 11 лет
Компания обвинила его в продаже секретных данных
В сети появилась информация о том, что Apple подала в суд на своего бывшего сотрудника — дизайнера продуктов Саймона Ланкастера. Компания обвиняет его в разглашении коммерческой тайны и продаже внутренних секретов о невышедших продуктах.
В иске заявляется, что Ланкастер тесно сотрудничал с неким журналистом до своего увольнения из Apple. Он передавал имеющуюся у него конфиденциальную информацию о разработках Apple в обмен на продвижение его будущего стартапа через СМИ, пишет The Verge.
Мы серьёзно относимся к умышленной краже этим человеком наших коммерческих секретов, нарушению этики и политики компании. Это всё сделано для личной выгоды и мы сделаем всё возможное, чтобы защитить инновации, которыми мы так дорожим.
Саймон Ланкастер проработал в Apple в общей сложности 11 лет. Он принимал участие в разработке MacBook Pro 13" и 15" с новым дизайном (тех самых, в которых появились Touch Bar и клавиатура-бабочка).