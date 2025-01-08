Apple будет уведомлять читателей о том, что заголовки новостей генерирует ИИ

Опубликовано 08 января 2025, 03:001 мин.
Apple будет уведомлять читателей о том, что заголовки новостей генерирует ИИИ что вполне вероятны ошибки
Компания Apple выпустит обновление своих ИИ-алгоритмов, генерирующих новостные заголовки и сводки новостей. ПО будет настроено так, чтобы помочь пользователям понять, что новостные сводки генерируются искусственным интеллектом и могут содержать ошибки.
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Ранее были сообщения с недостоверной информацией о якобы самоубийстве киллера, застрелившего главу страхового медицинского агентства США UnitedHealthcare, но это было ложью. Отмечалось, что эту новость алгоритмы Apple считали с новостей BBC, которые тоже были сгенерированы ИИ.
Apple не уточняет детали изменений, но говорится о том, что это обновление связано с изменением программного обеспечения, чтобы указать, когда уведомления были созданы с помощью функции Apple Intelligence. Как отмечается, пользователи уже видят значок, указывающий на искусственный источник новостей, но он может быть неочевиден для большинства пользователей.