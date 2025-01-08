Apple будет уведомлять читателей о том, что заголовки новостей генерирует ИИ

Ранее были сообщения с недостоверной информацией о якобы самоубийстве киллера, застрелившего главу страхового медицинского агентства США UnitedHealthcare, но это было ложью. Отмечалось, что эту новость алгоритмы Apple считали с новостей BBC, которые тоже были сгенерированы ИИ.

Apple не уточняет детали изменений, но говорится о том, что это обновление связано с изменением программного обеспечения, чтобы указать, когда уведомления были созданы с помощью функции Apple Intelligence. Как отмечается, пользователи уже видят значок, указывающий на искусственный источник новостей, но он может быть неочевиден для большинства пользователей.