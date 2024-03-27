Apple дала официальный ответ на обвинения в монополии

В ответ на обвинения в нарушении законов о монополии на рынке программного обеспечения, Apple заявила, что ее действия направлены на защиту конфиденциальности и безопасности пользователей. Компания отметила, что приложения и облачные сервисы могут быть ограничены только в определенных случаях.

Apple также опровергла обвинения в том, что она затрудняет переход пользователей на конкурирующие продукты. Компания утверждает, что пользователи легко могут перенести данные с iPhone на устройства Android, и предполагает, что пользователи остаются верными ее продуктам из-за их качества и удобства.